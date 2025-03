Un ’tesoretto’ da 23mila euro grazie a matrimoni e... divorzi

Fiori d’arancio, soprattutto. Ma anche accordi di separazione o divorzio, trovati quando l’unione era ormai giunta al capolinea. Celebrazioni agli antipodi, ma che almeno sul piano economico hanno complessivamente portato nelle casse comunali oltre 23mila euro. A tanto ammonta infatti la somma incassata dal Comune di Vinci per il 2024 in termini di matrimoni celebrati e di separazioni messe nero su bianco entro i confini comunali.

Sono stati gli sposalizi, numericamente parlando, a recitare la parte del leone: risultano infatti essere 51 (stando a quanto si evince da una determina del Comune) le unioni officiate a Vinci, 35 delle quali riguardanti sposi non residenti nel territorio comunale. Matrimonio, ma anche il rovescio della medaglia: lo scorso anno, sono stati ufficializzati infatti 6 divorzi. Ma il bilancio, perlomeno per il Comune, resta ad ogni modo più che positivo.

"Direi che, dopo il calo riscontrato giocoforza negli anni della pandemia, il numero di matrimoni è tornato ai livelli del pre-Covid e le prospettive sono incoraggianti – ha detto il sindaco Daniele Vanni – da quel che ho poi avuto modo di riscontrare, sempre più cittadini stranieri vogliono sposarsi a Vinci: per il paesaggio, per la bellezza del territorio. Ma anche per il pensiero di celebrare le nozze nel luogo in cui è nato Leonardo, che certamente conferisce una suggestione ulteriore".

Sposarsi a Vinci, se non altro, sembra portare bene. Poi, se son rose, fioriranno.