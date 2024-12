Un piano da 5 milioni . Le opere pubbliche per i prossimi tre anni

Un piano triennale da oltre 5 milioni di euro, per quanto riguarda le opere pubbliche. E’ quanto "vale" il documento che sarà con tutta probabilità approvato in consiglio comunale nel corso della prossima seduta (fissata già per la prossima settimana) e che è stato adottato pochi giorni fa dalla giunta comunale. Con il grosso degli interventi del piano delle opere pubbliche 2025 – 2027 che è stato ad oggi previsto per la seconda annualità, considerando che (salvo eventuali variazioni future) per quanto riguarda il 2025 si prospettano operazioni da 345mila euro complessivi: 200mila euro riguarderanno opere di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio edilizio (previsti per il medesimo importo anche nel 2026 e nel 2027, a dirla tutta) ed un’operazione da 145mila euro sul MMAB. L’annualità 2026 si prospetta come quella più corposa, alla luce dei 2.680.000 euro previsti: oltre un milione è previsto per la rifunzionalizzazione sul piano antisismico del plesso scolastico Baccio da Montelupo, mentre altri 675mila euro riguarderanno alcuni tratti del terzo stralcio della ciclopista urbana da viale Fratelli Cervi a viale Cento Fiori.

Da segnalare anche oltre 360mila euro con i quali l’amministrazione punta alla realizzazione di un parcheggio in via della Chiesa con tanto di collegamento con l’istituto scolastico. Dopo un intervento di manutenzione del cimitero del capoluogo da 245mila euro ed una serie di opere manutentive sul patrimonio stradale (200mila euro, da aggiungere ai 400mila circa dell’anno successivo) si passa all’annualità 2027, con i 550mila euro ipotizzati per alcuni tratti del secondo stralcio della ciclocia di Fibbiana precedentemente citata. Una cifra simile (510mila euro) è stata indicata anche per un’operazione sull’intersezione stradale fra via Citerna e la SS67. Chiudendo così la terza annualità con 1.467.000 euro di investimenti previsti.