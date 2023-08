Un mese di sagre Bistecca, pizza e bomboloni

EMPOLESE VALDELSA

Estate è sagra. Quindi tutti a tavola, la cena è servita. Fino a martedì 15 agosto, l’appuntamento è a Galleno, frazione del Comune di Fucecchio dove si sta svolgendo in questi giorni la 52ª edizione della Sagra della Bistecca (prenotazione obbligatoria al 320.9719333). Dopo cena si balla con la musica dal vivo: stasera tocca ai Soliti Ignoti. Ma il clou del calendario sagre sarà dopo Ferragosto. Ancora pochi giorni e tornano gli appuntamenti con la cucina della tradizione locale, sparsi sul territorio dell’Empolese Valdelsa. In calendario, la 16esima Sagra del Bombolone di Casenuove, a Empoli, organizzata dal Circolo Arci della frazione che proporrà i dolci amati da grandi e piccini a partire dal 18 agosto per proseguire fino al 3 settembre (con il giorno di chiusura il lunedì), stand gastronomici, tanta musica e spettacoli. Ma non sarà la sola. Riparte anche un altro appuntamento storico. Siamo a Cerreto Guidi e il 24 agosto è la data da segnare sul calendario. Al Circolo di Lazzeretto su il sipario su una delle feste più attese dell’estate, dedicata agli appassionati di una ricetta che tutto il mondo ci invidia. Alta, bassa, soffice e croccante: pizza per tutti, ad ognuno la sua.

Quella in programma sarà la 35esima edizione della Sagra della Pizza, molto conosciuta in tutto l’Empolese Valdelsa. Ogni sera fino al 17 settembre un’esibizione di musica dal vivo. Si comincia giovedì 24 agosto con l’apertura della cucina pronta a sfornare pizze a profusione accompagnate, alle 21,30, dalla musica del pianobar de "Il Dado". La sera successiva l’intrattenimento con il ballo de "Le onde sonore" e ancora la musica offerta dalla coppia formata da "Irene e Damian". L’organizzazione ricorda che la sagra è chiusa il lunedì, ma che nelle giornate di martedì e giovedì sarà possibile ordinare cacciucco e paella anche da asporto. Consigliata la prenotazione allo 0571.587167. Tutte le sere in funzione ristorante, pizzeria, bomboloni e birreria. Appuntamento al Circolo Tozzini di via 2 settembre.