Ferragosto: la "cinque giorni" di chi rimane. Museo, sagra o piscina? La mappa degli eventi

Arezzo, 11 agosto 2023 - Per chi resta in città e per chi le ferie le ha già finite, da oggi a Ferragosto c’è solo l’imbarazzo della scelta. La città si svuota ma offre lo stesso tantissimi eventi tra musica, feste paesane, musei aperti e spettacoli. Partendo dai sapori, da oggi al 15 agosto e di nuovo dal 18 al 20 a Le Poggiola torna il tradizionale Ferragosto Puggiulino con la sagra dell’ocio e del maccherone. Ogni sera alle 19,30 aprono ristorante e pizzeria, a seguire spettacoli e musica. Da domani al 15 agosto nei Giardini del Parterre a Cortona, c’è la 62° edizione della la Sagra della Bistecca. Torna la gigantesca gratella di 14 metri in cui vengono preparate bistecche alla fiorentina cotte secondo la tradizione toscana. Tra le più attese, da lunedì 14 a mercoledì 16 agosto torna a Moggiona di Poppi, la 40° edizione della Festa del Fungo Porcino. Durante i tre giorni della festa sarà possibile degustare, sia a pranzo che a cena, molte specialità a base di funghi tra porcini fritti, trifolati e alla griglia, tagliatelle e zuppe.

Tutto pronto per il ritorno della Festa del Tortello alla Lastra di Corezzo. Da domani al 14 agosto nella frazione montana di Chiusi della Verna, torna uno degli appuntamenti estivi più attesi che celebra il tipico tortello di patate casentinese. Dal 13 al 17 agosto c’è la tradizionale "Sagra del Tartufo" a Chiusi della Verna con piatti a base di tartufo scorzone raccolto localmente, il tutto accompagnato da balli e intrattenimento musicale. A Pieve Santo Stefano il 14 agosto sarà invece la volta della Sagra del Tortello di Pieve e del ballo popolare. Ad Anghiari torna la Festa della Battitura e Motoaratura da oggi al 13 agosto al Campo Sportivo della Motina. Una rievocazione storica organizzata per tramandare la tradizione della battitura del grano come avveniva inizio ‘900. Saranno presenti stand sugli antichi mestieri fin dalla mattina con prodotti tipici del territorio. Non mancheranno attività e giochi anche per i più piccoli. Nello spazio food, sarà possibile assaggiare menù gastronomico con salsicce, brustichino e ciaccia fritta. Da domani a ferragosto torna il Vintage Festival, e tornano atmosfere anni ’70 e tanti eventi tra musica, intrattenimento e gastronomia a Castiglion Fiorentino. Musica live, dance, VinylSet e il magico Vintage Market per la quinta edizione del festival che si svolge al Parco Presentini. Nel piazzale della palestra di Marciano della Chiana tutte le sere fino al 22 agosto dalle 20 in poi c’è la 31esima edizione della sagra della pizza. Domani sabato 12 e domenica 13 agosto a Poggio di Loro, c’è la Sagra della Pulenda.

Non solo cibo anche musica e mostre aperte. Per Terre d’Arezzo Music fest domenica 13 agosto alle 21:15 ad Arezzo alla Badia c’è il Recital organistico di Giacomo Benedetti. Per Montevarchi estate il 15 agosto, alle 21 a Villa Galeffi concerto con Heidi Pellegrini al piano e la voce di Massi Fruchi. Stasera alle 21 in Piazza Gamurrini a Monte San Savino, Pink Noise Tribute Band. Fino al 22 ottobre in Fortezza ad Arezzo è visitabile New Grass la personale dell’artista irlande se Sean Shanahan.

Ci sarà tempo ancora fino al 20 agosto per visitare la mostra Coleoptera personale di Meri Ciuchi a cura di Laura Davitti aperta la Museo della Fraternita dei laici. Fino all’8 ottobre al Maec di Cortona c’è Signorelli 500 – Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. Fino al 3 settembre al Palazzo dei Topi d’Argenti di Monte San Savino: la mostra Rinoceronti in Parata.