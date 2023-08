Ferragosto in Toscana, la mappa dei centri commerciali aperti

Firenze, 10 agosto 2023 – Approfittare dei capi di abbigliamento a saldo, trovare la cucina giusta per la nuova casa o rinnovare la cameretta dei bambini. A Ferragosto si può. I principali outlet e centri commerciali della Toscana saranno infatti aperti, insieme ai negozi situati nelle città d'arte e in quelle balneari. Unica eccezione i Gigli, a Campi Bisenzio, che resteranno chiusi tutta la giornata. Ecco dove fare shopping martedì 15 agosto.

Ikea

Aperti entrambi i negozi toscani, a Sesto Fiorentino (Firenze) e Pisa. Attenzione, però, all'orario: è ridotto rispetto a quello consueto e va dalle 11 alle 19.

Barberino Designer outlet

Aperto secondo il consueto orario, dalle 10 alle 20.

The Mall

Per uno shopping ‘firmato’ è possibile recarsi, anche nel giorno di Ferragosto, all'outlet di lusso di The Mall, a Leccio (Reggello, Fi), che sarà aperto dalle 10 alle 20.

Quartiere San Donato

All'interno del Quartiere San Donato, nella zona di Novoli a Firenze, sarà chiusa la coop.fi il giorno di Ferragosto, ma, nonostante il ponte, molte attività resteranno aperte tra ristoranti, negozi, cinema, palestra e molto altro ancora.

Valdichiana Village

Anche un altro noto outlet della regione, quello in via Enzo Ferrari a Foiano della Chiana, sarà aperto per Ferragosto. Orario dalle 10 alle 20.

Galleria Portasiena

La galleria commerciale Portasiena (di fronte alla stazione di Siena) che, oltre a Pam, Unieuro e Cisalpa, conta 6 ristoranti e 30 negozi, è aperta il 15 agosto secondo il consueto orario, dalle 9 a mezzanotte.

Parco Levante

Negozi aperti a Ferragosto nel centro commerciale Parco Levante, situato in via Gelati a Livorno, che farà orario continuato fino alle ore 21.

Maremà

Martedì 15 agosto si potrà fare shopping nel centro commerciale Maremà, in via Ecuador a Grosseto. In questo caso l'orario di apertura al pubblico va dalle 9 alle 20.30.