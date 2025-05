Approvato rendiconto di gestione : "Meno tasse, più investimenti"

"A Montespertoli scende la pressione fiscale e aumentano gli investimenti. E siamo convinti che ciò contribuirà a far crescere il nostro paese". Lo sostiene il sindaco Alessio Mugnaini, a proposito del rendiconto di gestione 2024 approvato nei giorni scorsi (ossia lo strumento che misura i dati finanziari e il grado di raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si pone ad inizio anno). Entrando nel dettaglio, il Comune di Montespertoli ha chiuso lo scorso anno con un risultato di amministrazione di circa 8,6 milioni di euro e con un avanzo libero e disponibile ammontante più o meno a 300mila euro, che la giunta potrebbe utilizzare per investimenti da effettuare nella seconda metà di questo 2025. La pressione finanziaria è passata da 780 euro pro capite nel 2023 a 625 nel 2024, mentre la pressione tributaria è scesa da 737 a 567. La spesa corrente è passata nel medesimo periodo da 844 euro a 683 pro capite, mentre la spesa per investimenti (comprese le nuove opere) è salita da 292 a 400 euro. "Dati che raccontano di un Comune capace di abbassare le tasse ai cittadini e allo stesso tempo di incrementare il volume degli investimenti – ha proseguito Mugnaini – ciascun montespertolese ha un ritorno di spesa in servizi e investimenti di circa mille euro, ma contribuisce in media con circa 600. Segno di come le restanti risorse siano state ottenute dagli amministratori attraverso bandi di finanziamento ed economie". Sul fronte lavori pubblici, lo scorso anno ha lasciato in dote il completamento dei lavori di messa in sicurezza pedonale della frazione di Anselmo, la realizzazione del progetto sociale sulla vita autonoma di persone con disabilità nell’ex Circolo di Lucignano, la codificazione del progetto MontespErtOlio con le aziende che producono olio extravergine di oliva ed il potenziamento del servizio di supporto psicologico nella nostra scuola secondaria. Il primo cittadino non ha infine risparmiato una stoccata al Governo Meloni, ricordando la spending review che per Montespertoli ha portato ad un taglio di risorse per circa 56mila euro. "I numeri raccontano quanto sia importante la strategia di andare a cercare finanziamenti fuori dal bilancio del comune e come questa possa consentire di tenere più bassa la pressione finanziaria e tributaria – ha concluso Mugnaini – ma al tempo stesso evidenziano anche come sarà sempre più difficile effettuare manutenzioni ordinarie se il governo nazionale continuerà a tagliare risorse ai comuni obbligandoli a creare nuovi fondi di accantonamento nei propri bilanci".