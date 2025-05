Dal trekking in natura alla pesca. L’estate ’sottosopra’ dei ragazzi. Tutte le attività per gli adolescenti

L’estate è alle porte. E gli occhi sono puntati su quali attività possono esserci per impegnare ragazzini e ragazzine. A Fucecchio c’è "l’Estate Sottosopra", una serie di proposte per adolescenti dagli 11 ai 17 anni promosse dal Centro Giovani Sottosopra e dall’Informagiovani a partire dal 16 giugno e fino all’1 agosto. In programma attività sia mattutine (8.30-12.30) che pomeridiane (16-19), che spazieranno dal trekking alla scoperta del territorio, dall’organizzazione di eventi allo sport. Tante proposte all’insegna del divertimento e dello stare insieme, con l’obiettivo principale di offrire l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la partecipazione, la cooperazione ed il rispetto reciproco tra i ragazzi.

Uno sguardo al programma. Dal 16 al 20 giugno e dal 30 giugno al 4 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 ecco una settimana da padulano: al Casotto del Sordo, a Massarella, i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta del paesaggio e delle antiche tradizioni padulane, tra pesca, sport e passeggiate in natura. Dal 23 al 27 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 ecco "Ho perso la bussola!": caccia al tesoro urbana alla scoperta dei borghi caratteristici dell’Empolese Valdelsa. Dal 7 all’11 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 c’è "Un passo dopo l’altro": laboratorio di trekking e attività all’aperto sui sentieri della Via Francigena e della Romea Strata, tra Fucecchio, Cerreto Guidi e San Miniato: percorsi giornalieri che prevedono il trasporto verso i punti di partenza prescelti, con ritrovo in piazza La Vergine alle 8.30.

Dal 14 al 18 luglio, dalle arriva "Ma che sport è questo?": attività ludiche non competitive alla scoperta degli sport meno conosciuti e di attività di intrattenimento: una olimpiade non agonistica dei giochi più bizzarri mai visti. Dal 21 al 25 luglio "È qui la festa?": laboratorio sulla creazione e realizzazione di eventi per acquisire le competenze giuste utili ad organizzare l’evento più cool dell’estate fucecchiese. Dal 28 luglio all’1 agosto, "A che gioco giochi?": attività ludiche alla scoperta degli sport meno conosciuti e di attività di intrattenimento, tra caccia al tesoro, dodgeball, corsa con i sacchi e molto altro. Le iscrizioni entro il 4 luglio. Il 13 maggio, il Punto digitale facile organizza a una giornata dedicata proprio alla compilazione dei moduli.