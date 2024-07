Un mese di eventi per tutti i gusti. Dalle sagre al mercatino delle pulci: "Montelupo non chiude per ferie"

Cinque sagre in un solo sabato - il prossimo - e 23 appuntamenti in un mese. È un luglio strabordante di eventi quello appena iniziato a Montelupo Fiorentino. Un mese di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Dalla cultura al commercio, dalle feste di paese alle visite museali straordinarie, tutti gli appuntamenti hanno un unico, chiaro obiettivo: intrattenere chi per il mese in corso resterà a casa e dovrà aspettare ancora un po’ prima di andare in vacanza. Si comincia già stasera con la rassegna de "I martedì del borgo", calendario di attività promosso dai commercianti aderenti al Borgo degli Arlecchini. Oltre all’apertura serale dei negozi, ogni martedì dalle 17,30 alle 23 ci sarà il "Superkaos" (e questa è la novità targata 2024) ovvero il mercatino delle pulci dedicato al collezionismo, all’usato, all’artigianato e al modernariato. Un’estate nel borgo, quella promossa dai commercianti, accompagnata dalla musica che accenderà le vie del centro, stasera alle 21,30 in piazza della Libertà con la Sciacchetrà Street Band, formazione di fiati e percussioni. Si prosegue il 9 luglio con i Pulsar, giovani musicisti in concerto con bidoni, secchi e lastre al posto dei classici strumenti. Avanti il 16 con la Ciacciabanda Street Band che alternerà gag e improvvisazioni musico-teatrali.

Il gran finale de "I martedì del borgo" sarà affidato il 23 luglio al Mamamia in tour, un’invasione contagiosa di colori insieme alle drag queen per far ballare grandi e piccini. Un giro di shopping e un bagno di cultura. Le aperture serali sono anche l’occasione per visitare le mostre dedicate alla ceramica e all’arte contemporanea e per partecipare a trekking urbani e visite guidate.

L’esposizione "Terre di spezierie" al Museo della ceramica è visitabile anche tutti i martedì dalle 21 alla mezzanotte. Apertura serale straordinaria anche per l’esposizione "Cantieri Montelupo" di Christian Caliandro nella Galleria di via XX Settembre, che potrà essere visitata nei weekend dalle 16 alle 19. Il palazzo podestarile ospita invece "Spice. Alchimie in ceramica" con sculture, installazioni, workshop e performance. Domenica 7 è tempo di visita guidata gratuita alle 17 al Museo di piazza Veneto, che terminerà alla Fornace con dimostrazioni di lavorazione al tornio. Martedì 9 in occasione delle "Notti dell’archeologia", il biglietto sarà omaggio per tutti e dalle 21 si potrà partecipare alla passeggiata nel borgo alla scoperta del percorso di opere d’arte contemporanea in ceramica che toccherà luoghi simbolo come il pozzo dei lavatoi, il ponte sulla Pesa e il parco della Villa Medicea dell’Ambrogiana. Venerdì 26 luglio alle 21 c’è "Archeologia che passione", una visita guidata al Museo archeologico con scavo simulato nel giardino. Nel fine settimana, fino al 14 luglio, ancora spazio per il "Fool Park", con concerti, dj set, laboratori e stand ristoro nel verde del parco dell’Ambrogiana.

Tradizione e artigianato: nella frazione della Torre da domani al 7 luglio tutti invitati alla 27° edizione de "La torre del vetro", ogni sera si cena e si assiste allo show dei maestri vetrai. Piazza dei continenti ospiterà invece la sagra della pizza e della pasta fresca, mentre sabato c’è un doppio evento con le cene di frazione: "Samminiatello a Tavola" e "Turbone a Tavola". "È una cittadina che non chiude per ferie, la nostra. Non si svuota - commenta il sindaco Simone Londi - Uscire, vivere Montelupo: il programma del mese offre questa possibilità valorizzando il nostro patrimonio e promuovendo cultura".

Ylenia Cecchetti