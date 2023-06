Un grande dono d’amore Due ecografi alla pediatria

EMPOLI

Il cuore grande dell’associazione Neri Ferramosca batte forte per l’ospedale San Giuseppe. Grazie alla generosità del gruppo nato in ricordo dei due giocatori della Juventus scomparsi a Vinovo in un tragico incidente anni fa sono stati infatti donati due ecografi palmari ad ultrasuoni in pediatria dell’ospedale di Empoli. Si tratta di strumenti indispensabili per i piccoli pazienti finalizzati a semplificare l’uso dell’ecografo anche a letto del paziente per rilevare un preliminare quadro clinico volto alla cura in tempo rapidi. L’associazione nasce appunto per ricordare due promesse del calcio, Riccardo residente a Gambassi Terme e Alessio a Torino, deceduti per assideramento dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo al termine di un allenamento con la squadra bianconera mentre cercavano di recuperare alcuni palloni. Neri aveva militato a lungo nel Castelfiorentino ed era molto conosciuto da queste parti. Sognava, come il compagno, di diventare un giorno una stella del calcio e di militare in Serie A ed aveva tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa.

L’associazione raccoglie fondi a sostegno di quei bambini affetti da gravi patologie e che necessitano di cure mirate. In questo caso hanno voluto regalare questi strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza in reparto pediatrico e aiutare i piccoli pazienti ricoverati. Ogni anno organizza un torneo molto partecipato che si svolge nel loro ricordo. Al momento della consegna erano presenti il dottor Federico Manzi, medico della direzione sanitaria Ospedale San Giuseppe, il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria Empoli, la dottoressa Carmela Caputo, medico pediatra e derica Iannotta, coordinatore infermieristico pediatria, insieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione. La direzione sanitaria del presidio San Giuseppe, insieme al reparto di pediatria, ci ha tenuto a ringrazare sentitamente i donatori per il gesto di solidarietà mostrato, visto che si tratta di due strumenti comunque molto utili che contribuiranno al miglioramento e alla crescita del reparto del San Giuseppe dedicato ai più piccoli.