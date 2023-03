Un flash mob per Astro Anche la Uisp partecipa

Un flash mob organizzato da Astro alla quale parteciperà anche il comitato Uisp di Empoli. L’evento si svolgerà domenica prossima nell’ambito delle celebrazioni per la festa della donna. L’obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per il supporto delle attività che Astro porta avanti sul territorio empolese in sostegno alle donne in terapia oncologica. In particolare, le risorse raccolte andranno a finanziare il servizio di trasporto delle malate oncologiche negli ospedali fuori dall’area Empolese Valdelsa. "Quest’anno – dice il presidente di Astro Paolo Scardigli – la campagna, che andrà avanti anche nei mesi successivi fino all’evento “La Vie en Rose”, si concentrerà sul finanziamento di un servizio importante come il trasporto delle pazienti che non possono permettersi il costo del viaggio negli ospedali di Careggi e Cisanello. Un servizio per il quale sono stati tagliati i fondi regionali". Il flash mob, come detto, si rivolge direttamente alle donne e ha l’ambizione di entrare nel Guinness dei Primati come evento più partecipato proprio da un pubblico femminile. Basta indossare un indumento rosa per l’occasione. Appuntamento alle 11 di domenica in piazza Farinata degli Uberti.