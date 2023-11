Uccisi dalla piena. Marito e moglie in auto trascinati dal torrente. La disperazione dei figli

VINCI

La moglie è stata ritrovata a pochi metri dal marito. L’auto sulla quale viaggiavano ad un paio di chilometri dai loro corpi. Antonino Madonia, 70 anni e Teresa Perone, 65 anni, sono stati travolti dalla furia del torrente Fosso di Greppiano nelle campagne di Vinci. Risultavano disperi dalla sera di giovedì. Le ricerche dei coniugi sono andate avanti per tutta la notte e continuate fino a ieri pomeriggio, quanto intorno alle 17 i carabinieri di Vinci coordinati dal colonnello Daniele Riva e i vigili del fuoco hanno individuato anche il corpo della donna coperto da fango e arbusti in mezzo a un campo non distante da quello del marito ritrovato poche ore prima, intorno alle 12.

Durante la notte le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai volontari e ai carabinieri, avevano ritrovato l’auto della coppia tra l’argine e il letto del torrente, che dopo pochi metri confluisce nel Vincio. Ma all’interno non c’era nessuno. Non è chiaro se le coppia sia riuscita a uscire dall’auto e poi sia stata trascinata dall’impetuosità dell’acqua oppure sia stata strappata dall’abitacolo e quindi portata via diverse centinaia di metri più avanti. Su entrambi i corpi sarà effettuata l’autopsia.

In base alla ricostruzione dei soccorritori e degli uomini dell’Arma, l’auto della coppia stava viaggiando lungo via San Pantaleo, quando per il cedimento di piccolo ponte di campagna il mezzo è finito nelle acque del torrente. Sembra che nel momento in cui è avvenuto l’incidente la coppia stesse parlando al telefono con la figlia. "Siamo sconvolti", dice il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, che ha seguito tutte le ricerche. Sulla situazione nel territorio di Vinci, il primo cittadino nella giornata di ieri spiegava che "le maggiori criticità sono sulle strade collinari che risultano interrotte per le numerose frane. Ancora molti cittadini sono isolati nelle proprie abitazioni. Con i mezzi della Protezione civile stiamo liberando le strade e cercando di ripristinare la viabilità". Sempre ieri si segnalavano ancora forti disagi nelle frazioni di Sant’Amato, Santa Lucia ed in parte Faltognano prive di approvvigionamento elettrico. I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per risolvere il problema con la messa in opera di un generatore. Parchi, giardini, impianti sportivi e cimiteri di Vinci sono rimasti chiusi, in base ad un’ordinanza firmata ieri mattina dal sindaco Torchia.

Irene Puccioni