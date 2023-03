Tutto il mondo trasmesso dalla radio Lunghi alla Sala Rossa

Un libro dedicato alla storia della Radio dall’avvento delle radio private è quello che verrà presentato domani alle ore 18.30 presso la sala Rossa del Municipio di Castelfiorentino. Il volume scritto da Paolo Lunghi si intitola "The radio dreamers, storie e personaggi straordinari della radio" e raccoglie testimonianze uniche di Dj, conduttori famosi, imprenditori visionari e tecnici infaticabili, "mostri sacri" e "infiltrati". Un prezioso reportage sul passato ma anche sul presente e con uno sguardo al futuro, ipotizzando i probabili scenari dei media in un mondo nel quale la Radio farà ancora sentire la sua voce. Interverranno il sindaco, Alessio Falorni, il vicesindaco con delega alla cultura, Claudia Centi, e infine Claudia Firenze, oltre naturalmente l’autore. Modererà la serata la giornalista Francesca Pinochi. Pioniere e fondatore delle prime Radio Libere negli anni ‘70, Paolo Lunghi ha scritto questo libro per valorizzare soprattutto i "dispositivi umani" che hanno reso grande la Radio negli ultimi cinquant’anni, quasi "un inedito tributo corale al mezzo di comunicazione più longevo dell’epoca contemporanea.