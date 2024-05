Tutti insieme in bici per la città. Ecologia e sport si incontrano

Una mattinata in sella alla propria bicicletta per riscoprire il piacere di una gita in famiglia attraverso le vie del paese. Questo lo scopo della manifestazione "In Bici per la Città", tradizionale giro cicloturistico organizzato dall’associazione Avis di Castelfiorentino. L’appuntamento, puntuale come sempre, torna anche quest’anno. Il ritrovo è fissato per domenica prossima alle 9 in piazza Gramsci (dove sono previste le iscrizioni), mentre la partenza è programmata per le 10.30; il gruppo percorrerà quindi un giro di un’ora per le vie cittadine e alle 11.15 è prevista una sosta e un rinfresco offerto dalla macelleria Enzo. Alle 11.45, poi, di nuovo partenza per la seconda parte del giro, che si concluderà con il rientro in piazza Gramsci intorno alle 12.15. La manifestazione è un raduno amatoriale di biciclette, senza distinzione di categoria, a cui partecipano persone di tutte le età. Lo scopo dell’iniziativa è prettamente ecologico, per riscoprire il piacere di percorrere le vie cittadine senza che il traffico automobilistico possa costituire un intralcio o un pericolo per i partecipanti: durante lo svolgimento della manifestazione, infatti, il traffico stesso viene deviato o momentaneamente bloccato, fino al completo transito del gruppo dei ciclisti. Un evento quindi non solo per gli appassionati delle due ruote, ma aperto a tutti. L’iniziativa, che è patrocinata dal Comune di Castelfiorentino, è organizzata in collaborazione con la Banca Cambiano 1884 Spa, la Prociv e la Rav. Un appuntamento durante il quale, come ogni anno, l’Avis invita anche la cittadinanza a donare sangue e plasma, di cui c’è costante bisogno. Per informazioni è possibile contattare l’Avis di Castelfiorentino al numero 0571 628032, oppure consultare il sito internet www.aviscastelfiorentino.it.