Tutti insieme appassionatamente. La V B si ritrova dopo quarant’anni

Una rimpatriata di quelle che non si dimenticano è stata organizzata dagli ex studenti della VB dell’ elementari di Spicchio. La classe del 1984 si è ritrovata quasi al completo (due gli assenti e ‘giustificati’) alla Casa del popolo di Petroio, dove gli ex studenti hanno cenato in un clima allegro-nostalgico come solo le rimpatriate sanno creare. Anche il maestro di allora, Antonio Renucci, è stato della partita. A fine serata, tutti in posa per la foto ricordo, riprendendo le stesse posizioni dell’ultima foto di classe scattata proprio da Renucci nel 1984. Da sinistra in piedi: Rebecca Bertelli, Paola Mazzanti, Marco Pepe, Tania Gioia, Desdemona Balducci, Silvia Cenci,il maestro Antonio Renucci, Elga Tempesti, Verusca Borgioli, Katiuscia Lippi, Francesca Fensi, Ilaria Borgioli, Irene Cantagallo,Luca Landi. Accosciati da sinistra: Costanza Menichetti, Rachele Morosi, Letizia Gallo, Deborah Lippi, Massimo Manforti, Milo Dallai, Dario Parrini, David Ammanati,Fabio Zingoni.