Tutelare e valorizzare le botteghe storiche. Arriva il regolamento

EMPOLI

Un regolamento a tutela delle botteghe storiche è quanto è stato approvato ieri sera nel Consiglio Comunale di Empoli. Un regolamento, che per il novanta per cento rispecchia di fatto quanto proposto con una mozione il 27 gennaio 2020 dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli. Si tratta di un regolamento specifico a tutela delle botteghe storiche, presenti tanto nel centro storico come nelle frazioni, che vengono riconosciute come patrimonio storico da valorizzare. Esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali potranno acquisire il titolo di “Bottega storica“ se in possesso dei requisiti previsti appunto da questo regolamento. Si tratta di negozi ben presenti nella memoria e nelle abitudini degli empolesi, che in molti casi hanno mantenuto arredi d’epoca, rappresentando una ricchezza da tutelare. Tutelare che significa, indicava Fratelli d’Italia nella propria mozione, preservare pezzi di storia e cultura che compongono la natura e l’identità del piccolo commercio, quello ancora non globalizzato o, peggio, livellato verso il consumo di cibi, merce o altro tutta uguale e senza anima, oltre che spesso caratterizzata da ‘concorrenza’ che uccide i prodotti locali.