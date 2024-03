Turista tedesca muore a Vinci: caduta mortale da muretto durante visita al borgo di Leonardo

Due anni e mezzo fa un altro episodio, che però ebbe un epilogo tragico. A cadere da uno degli antichi muretti del borgo alto di Vinci fu una turista tedesca di 79 anni che morì durante il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Careggi. Si chiamava Ida Magdalena Schiebel e faceva parte di una comitiva di turisti in visita al borgo di Leonardo. La donna si era seduta sul muretto che costeggia via della Torre. La caduta da un’altezza di circa tre metri non le aveva lasciato scampo. Sul caso fu aperto anche un fascicolo dalla Procura. L’autopsia disposta dal pm di turno accertò che a causare l’incidente era stata un’ischemia. La turista avrebbe infatti accusato il malore che le avrebbe fatto perdere conoscenza e quindi l’equilibrio.