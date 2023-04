Turismo, svolta digitale Dai consigli agli eventi Adesso la guida è ’smart’

Empoli "da pedalare", da camminare e da vivere: in tutte le sue peculiarità. Tra musei da visitare, percorsi trekking a portata di famiglia e itinerari per appassionati di e-bike, oggi c’è un contenitore pronto a informare e incuriosire chi vorrà arrivare in città. Si chiama ’VisitEmpoli’ ed è il nuovo sito web (già online) realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’agenzia Adacto-Adiacent. Una nuova identità digitale e turistica per la città che - secondo gli ultimi dati sull’affluenza - nel 2022 è tornata a sfiorare quota 13mila visitatori come nel 2019, ovvero nei mesi prepandemia Covid. Un motivo in più per potenziare l’attrattiva turistica. Il nuovo biglietto da visita ’online’ racchiude musei, edifici di interesse storico, chiese, luoghi della memoria, cinema, teatri e anche impianti sportivi.

"Obiettivo - hanno spiegato per AdactoAdiacent Raffaella Signorini, Alessandra Spiezia e Rosa Mammoli - far emergere la bellezza del territorio attraverso un linguaggio visivo che richiama all’azzurro vibrante, emblema della città. Un colore che dà energia e allegria, abbinato a una serie di simboli e una grammatica visiva, che parte dagli elementi basici della Collegiata". Da Leggenda al Beat Festival, dalla Città del Natale al tradizionale Volo del Ciuco, spazio al calendario eventi senza trascurare le strutture ricettive con una vera e propria mappatura delle proposte, aperte a un continuo aggiornamento.

Il sito, completamente tradotto in inglese e mobile friendly, racconta l’origine della passione tutta empolese per lo sport, propone diversi itinerari da percorrere in bicicletta e offre un’anteprima dei sentieri Cai già aperti, sicuri e percorribili sulle colline a sud della città. E poi uno sguardo al mondo del Wedding con suggerimenti sulle location ideali per sposarsi tra campagna e città. "Questo progetto - ha detto il sindaco Brenda Barnini - mette in luce i nostri punti di forza, primo tra tutti quello di essere in Toscana. Ci rivolgiamo a chi cerca qualcosa di autentico, non battuto dai soliti flussi, ma anche agli empolesi che possono trarre spunti interessanti per scoprire aspetti insoliti della propria città. Le infrastrutture per la mobilità ci sono: a Empoli è davvero facile arrivare. Quella digitale mancava, ora c’è".

Ylenia Cecchetti