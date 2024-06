Turismo, nuova rete per i sentieri. C’è il percorso delle quattro valli

Una nuova rete sentieristica locale finalizzata alla valorizzazione ambientale, storico-naturalistica e turistica del territorio. E’ il progetto al quale il Comune sta lavorando in collaborazione con il "Circolo il Progresso" di Montelupo, per un nuovo itinerario che dovrebbe chiamarsi (stando a quanto ipotizzato nel documento) la "Rete delle Quattro Valli". Un nome dovuto al fatto che il tracciato toccherà Val d’Arno, Val di Botte, Val di Turbone e Val di Pesa, secondo due anelli collegati fra loro tramite tre raccordi.

E’ già stato coinvolto anche il Cai per quel che concerne la fattibilità dell’operazione e c’è già una prima bozza per la definizione dei due tracciati. Il primo, attualmente definito "Anello A", inizierà e terminerà davanti alla chiesa di Sammontana dopo una camminata di circa 7 km.

Il secondo, ossia l’"Anello B", dovrebbe cominciare e finire nella frazione di Turbone dopo un percorso di circa 17 km, ma avrà un raccordo con il centro di Montelupo. Quest’ultimo avrà però tre raccordi e una variante: il primo raccordo riguarderà il tratto fra via Pulica vecchia e Montecastello, mentre il secondo punto fra il fiume Turbone e via di Quarantola e il terzo la via carrabile di Botinaccio. Dal fiume dovrebbe però essere possibile "tagliare" verso San Donato, prendendo per l’appunto la variante. Il piano dovrà a quanto sembra essere limato e rifinito, ma le basi per questo nuovo progetto escursionistico sembrerebbero insomma esser state gettate. E già nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi sviluppi ufficiali, in tal senso.