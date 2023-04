Tubo rotto, fuga di gas durante i lavori stradali Provinciale 76 bloccata

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Sono stati degli scavi stradali a provocare la rottura di una tubazione lungo la Strada Provinciale 76. La circolazione è stata interrotta fra Casastrada e Alberi per fuga di gas provocando non pochi disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino. La squadra intorno alle 15,40 si è messa al lavoro per la rottura di una tubazione della media pressione del gas metano, rilevata, appunto, durante dei lavori stradali. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte con i vigili del fuoco impegnati a garantire la sicurezza dell’area. Presenti anche la polizia locale e i tecnici di Toscana Energia. La strada riaprirà oggi al traffico.