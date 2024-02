Truffa telefonica ai danni di una 83enne. "Ma ha saputo reagire"

Sono tornati a tormentare i “nonni“ empolesi e non solo. Dopo un periodo di tregua, ecco una nuova ondata di truffe telefoniche, nella maggior parte dei casi per fortuna solamente tentate. L’ultimo episodio è avvenuto in zona Serravalle una manciata di giorni fa. Classico il copione portato in scena per ingannare il malcapitato di turno.

Squilla il telefono nell’abitazione di un’anziana. Dall’altra parte ecco la voce di un uomo, sconosciuto, che si qualifica come appartenente alle forze dell’ordine. La voce ferma e seria per annunciare che il nipote ha bisogno di aiuto (economico) perché è stato arrestato. "Mia nonna che ha 83 anni, non è riuscita a spiegarci bene come sono andate le cose – spiega la nipote –. L’abbiamo trovata spaventata e confusa. è stata brava però a non farsi convincere: la truffa non si è compiuta. Abbiamo segnalato il fatto alle forze dell’ordine". Tra l’altro non si tratta di un caso isolato.

e.c.