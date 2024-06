Trio in concerto per animare piazza don Minzoni

Musica e iniziative contro il degrado, in una delle zone più complesse della città. Il prossimo appuntamento con il progetto Hugo è giovedì alle 19 al Dlf in piazza Don Minzoni. Andranno in scena i Sal Duende, trio che prende vita da un’idea di Jeremías Cornejo, già membro e autore dei SuRealistas, gruppo con cui si esibisce nei principali festival europei. L’incontro con la voce e la fisarmonica di Marlene Fuochi, talentuosa musicista toscana che spazia dalla musica classica al folklore, crea un’alchimia profonda pronta a scatenarsi sul ritmo di una chacarera, di una rumba o una cumbia, per poi riadagiarsi sulle dolci note di una milonga. Le multi-percussioni di Gabriele Pozzolini completano questo trio. Il concerto è realizzato con l’associazione Canto Rovesciato. I posti sono limitati, consigliata la prenotazione a [email protected]