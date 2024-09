Treni, il maxi-cantiere. Restyling dei binari per 19 milioni di euro. Mesi da bollino rosso

Per un cantiere che chiude (momentaneamente), un altro si prepara ad aprire i battenti. Da lunedì 30 settembre, infatti, inizieranno i lavori per rinnovare ben venti chilometri di binario sul tratto tra Empoli e San Romano, su la linea ferroviaria Firenze – Pisa. I lavori prevederanno la sostituzione delle rotaie e delle traversine di entrambi i binari, nonché l’aggiornamento di alcuni cablaggi per il segnalamento che regola la circolazione dei convogli. Il cantiere, secondo programma, rimarrà attivo fino a mercoledì 3 dicembre. A partire dal 19 novembre, i tecnici di Rfi si concentreranno sulla sostituzione degli scambi nei pressi della stazione di San Romano. In particolare verranno rinnovati le comunicazioni tra binario pari – utilizzato dai treni con direzione da est verso ovest – e dispari –utilizzato dai treni con direzione da ovest verso est – e viceversa. I lavori a questi scambi dureranno circa un mese: la loro conclusione è prevista per il 22 dicembre.

I lavori di aggiornamento dei circa venti chilometri tra Empoli e San Romano costeranno circa 19 milioni di euro: quasi un milione di euro per chilometro.

I cantieri sono stati programmati in orario notturno, in modo da poter minimizzare i disagi derivanti dai rallentamenti sulla tratta. Nonostante questo accorgimento, per tutta la durata dei lavori, alcuni treni transiteranno con velocità ridotta in prossimità del cantiere. Per questo alcuni convogli subiranno una modifica degli orari di partenza e arrivo. Gli orari aggiornati dei treni coinvolti nelle modifiche (leggi pezzo sotto, ndr) saranno caricati anche sul sito di Trenitalia.

Nel frattempo, continuano secondo crono-programma i lavori propedeutici al raddoppio della tratta non elettrificata tra Empoli e Granaiolo, sulla direttrice per Siena. La tratta ha subito quest’estate la prima interruzione estiva della circolazione necessaria per avviare il cantiere. Durante il periodo di interruzione della circolazione ferroviaria, sospesa dal 5 fino al 31 agosto, si sono svolte le attività di bonifica del territorio da possibili ordigni esplosivi, nonché la predisposizione delle aree di cantiere. Sono state poi perimetrate e attrezzate diverse aree di intervento, limitrofe all’attuale binario unico: adesso l’attesa per conoscere la tempistica per i prossimi step.

È plausibile che d’ora in avanti, ogni estate, la linea subirà una sosta estiva necessaria per procedere più speditamente coi cantieri. Una pratica comune a molte linee a singolo binario dove è in corso il raddoppio, come ad esempio la Montecatini - Pistoia. Qui, ad esempio, da anni la circolazione dei treni viene sospesa da metà luglio fino a fine agosto. Probabile che la stessa sorte toccherà alla Empoli - Granaiolo fino al 2028 anno in cui, secondo i programmi, dovrebbe aprire alla circolazione il secondo binario.

Intanto ieri un’altra mattinata di dolore per i pendolari della linea Pisa - Firenze che hanno dovuto subire ritardi e cancellazioni a causa dell’intervento delle forze dell’ordine "per la presenza di persone non autorizzate lungo i binari" tra San Romano ed Emppoli.

Francesco Storai