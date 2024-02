Trekking urbano al femminile insieme al Cai

Un bel modo, e originale, del Cai Fucecchio di festeggiare l’8 marzo, ribadendo la centralità della donna nella società: la sezione ’Giacomo Toni’ del Valdarno Inferiore, presieduta oltretutto da una donna, Lucia Agus, ha promosso per venerdì 8 marzo un breve trekking urbano nel centro di Fucecchio riservato alle donne (le quali per il Club Alpino sono impegnate anche nelle scuole come vedremo). Il percorso si snoda attraverso luoghi caratteristici e simbolici della città. Si chiude l’escursione con apericena in sezione. "Quest’anno - spiega Lucia Agus - l’8 marzo cade di venerdì, il giorno in cui teniamo aperta la nostra sezione, e abbiamo approfittato dell’occasione per festeggiare con le nostre socie e con chi vuole aggiungersi. Faremo un breve giro per le strade di Fucecchio, passando dal Parco Corsini al centro storico, per la casa natale di Indro Montanelli, fino alla Fondazione Montanelli, percorrendo alcuni tratti nascosti, conosciuti solo a pochi fucecchiesi. A fine escursione cena autogestita in sezione, e a seguire, apertura della sezione. Negli ultimi anni il numero delle donne è cresciuto e ha raggiunto il 42% degli iscritti. Sono varie le attività in cui sono impegnate come l’accompagnamento nelle escursioni, le attività di segreteria, le attività di inserimento dei nuovi iscritti, l’attività di formazione nelle scuole.

Quest’ultima in particolare consiste nel far conoscere la montagna ai ragazzi attraverso il progetto ‘A Scuola con il Cai’, che si pone l’obiettivo di incuriosire bambini e ragazzi nello scoprire il mondo fuori dal centro abitato con una prima esperienza di escursionismo ma soprattutto l’educazione al rispetto della natura e il corretto approccio all’ambiente naturale".

Andrea Ciappi