Trecento alunni per pulire le aree verdi

E’ stato un piccolo esercito quello che si metterà all’opera. Laborioso e gioioso. Sono i 300 alunni che sono stati protagonisti della trentunesima edizione della giornata dedicata all’ambiente ’Puliamo il mondo’ che ha visto scendere in campo a Empoli gli alunni delle scuole primarie delle classi quarte e quinte a ripulire dai rifiuti aree a verde come parchi, giardini e cortili. Prima tappa nella sala consiliare del palazzo municipale, punto di ritrovo della preziosa squadra di volontari delle associazioni aderenti all’iniziativa, quali Legambiente, Arca, Misericordia, Pubblica Assistenza e Auser Filo d’Argento, accolta dall’assessore all’ambiente, Massimo Marconcini e da Stefania Elisei, responsabile del progetto per il servizio ambiente del Comune di Empoli.

"Si apre una nuova stagione di iniziative dedicata ai temi ambientali che stanno a cuore alla nostra città – ha detto l’assessore -. Puliamo il mondo giunge alla sua trentunesima edizione e quest’anno non sarà l’unica manifestazione a tenere più pulita la nostra città. Si parte dai più piccoli per toccare le coscienze dei più grandi. Il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti cerchiamo di ostacolarlo ogni giorno con ogni mezzo e queste manifestazioni esprimono la volontà di una comunità attenta all’ambiente". Alle parole dell’assessore sono seguite quelle di saluto e ringraziamento del presidente di Legambiente, Stefano Busoni che ha sottolineato l’importanza di "una giornata come Puliamo il mondo che senza i volontari non potrebbe essere organizzata avendo un numero davvero grande di scuole partecipanti a cui va il nostro plauso". Per il Comprensivo Empoli Est le scuole coinvolte sono state Carducci, Leonardo da Vinci, Carrucci e Colombo, mentre per il Comprensivo Empoli Ovest i plessi Pascoli, Galilei, Lorenzoni, Busoni, Baccio da Montelupo e il plesso di Cascine.

Le operazioni di pulizia delle aree verdi si sono svolte in totale sicurezza e hanno interessato: per il Comprensivo Empoli Est il giardino interno comune alle scuole Carducci e Pascoli, piazza Matteotti per la Leonardo da Vinci, il parco di Serravalle per gli alunni della Jacopo Carrucci di Pontorme e i giardini interni e adiacenti alla scuola per le classi della Colombo, a Ponzano. Mentre per il Comprensivo Empoli Ovest, gli alunni della Galilei hanno fatto tappa nel giardino di piazza Cavalieri, al parco delle Cascine è stato ripulito dagli alunni della Rovini, il parco di Corniola dai bambini della Pascoli, il giardino tra le due scuole in via Fratelli Cervi a Ponte a Elsa è stata invece la destinazione degli alunni della Lorenzoni, infine la Busoni, al Pozzale, si è occupata dei giardini davanti alla scuola.