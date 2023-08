Trasferta in Sardegna per il Palio di Fonni

Una due giorni immersi nella terra del palio per eccellenza per confrontarsi e scambiarsi esperienze e tradizioni. E’ successo lo scorso fine settimana, quando il Comune di Fucecchio è stato ospite in Sardegna del Palio di Fonni. Presenti sull’isola il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore al Palio Daniele Cei e il presidente dell’associazione Palio Niccolò Luca Cannella. La 37esima edizione del Palio di Fonni ha visto la partecipazione di otto Comuni con cavalli purosangue, con il Comune di Esporlatu che si è aggiudicato la vittoria con Silvano Mulas, fantino ben noto anche a Fucecchio per aver vinto nel 2008 con i colori della contrada Porta Bernarda. Durante la permanenza in Sardegna, la delegazione fucecchiese ha incontrato la sindaca di Fonni Daniela Falconi insieme alla sua giunta, con cui, oltre a prendere parte alla manifestazione, ha visitato il museo della cultura pastorale di Fonni. Ma non solo. La visita in Sardegna è stata infatti l’occasione per confrontarsi sul progetto Città dei Palii, che vuole creare una sinergia e uno scambio di buone pratiche tra le realtà paliesche di tutta Italia.