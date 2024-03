Tra la moglie e l’altra, i guai di Igino

EMPOLI

Al teatro Shalom in via Busoni a Empoli il sipario torna ad aprirsi sulla rassegna amatoriale “ShalominScena“, giunta alla sua terza edizione. Come quarto spettacolo, domani pomeriggio alle 17.15 andrà infatti in scena “Un cappello pieno di bugie“, una commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini. Ad interpretarla gli attori della compagnia di Marcignana, che ne hanno anche curato la regia in gruppo. La vicenda è ambientata nella Firenze degli anni Cinquanta, con protagonista Igino Biancalani, rappresentante di cappelli e farfallone incallito, che si trova in una situazione a dir poco complicata. Deve infatti districarsi tra la moglie Giuditta e “l’altra”, con cui conduce una doppia vita. E per farlo l’unico modo è nascondendosi dietro un cappello ... pieno di bugie.

Ad interpretare Biancalani sarà Alessandro Pucci, mentre nei panni della moglie Giuditta si muoverà Sabrina Vadi. Paolo Galli interpreta il socio Fosco Batacchi e Michela Falorni sarà Vittoria Brunetti, “l’altra”. Nel ruolo della serva Tilde ci sarà Annagiulia Donati, mentre Filippo Sottili si calerà nella parte del parroco Don Terenzio. Franca Campigli e Chiara Tognetti saranno due lavoranti, Gabriele Prosperi interpreterà il fattorino Bruno e Matteo Tinti si disimpegnerà nelle vesti del Dottor Chimenti.