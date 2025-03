Tour dentro al biodigestore. L’occasione per i residenti

Viaggio nel biodigestore. Il 15 e il 22 marzo, a partire dalle 9.30, i cittadini residenti nel territorio comunale avranno l’opportunità di visitare il nuovo impianto di digestione anaerobica di Montespertoli, un’eccellenza nella gestione sostenibile dei rifiuti organici. L’iniziativa, voluta dal Comune di Montespertoli e organizzata in collaborazione fra amministrazione comunale e Alia Multiutility, permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto e i processi di produzione di biometano e compost.

Per partecipare alle visite guidate è necessario essere residenti nel Comune di Montespertoli ed effettuare la prenotazione via e-mail all’indirizzo [email protected]. Gli interessati riceveranno una conferma con le indicazioni e l’orario esatto per l’accesso. Nel giorno prescelto, i visitatori dovranno presentarsi all’impianto per prendere parte a un tour della durata di circa un’ora, guidati dai tecnici di Alia, che illustreranno le caratteristiche e il ruolo strategico della struttura.