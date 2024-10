Torneo di addestramento cani. Arriva il campionato mondiale. Tra prove, obbedienza e ricerche

Quattro giorni di raduno, undici nazioni in arrivo da ogni parte del mondo e una terza edizione riconfermata a Montelupo Fiorentino. Lo stadio comunale "Carlo Castellani" si prepara anche quest’anno - è la terza volta - a ospitare il 32° Campionato Mondiale di addestramento per i Riesenschnauzer, razza canina tedesca di taglia grande. Un evento dal sapore internazionale che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre che vedrà i concorrenti misurarsi insieme ai propri cani in prove di ricerca, obbedienza e difesa. Come già accaduto nel 2013 e nel 2023, anche stavolta ad ingresso libero si potrà assistere alla manifestazione pensata per gli appassionati e gli amanti di questa disciplina. L’organizzazione è stata affidata al C.I.S.&P. Club Italiano Schnauzer & Pinscher, che ha delegato da Montelupo Ario de Benedictis, esperto di addestramento cinofilo. L’evento ha lo scopo primario di dimostrare come l’utilità e la difesa non siano semplicemente uno sport, ma quanto invece siano utili per l’impiego del cane nel sociale. E non è tutto. In concomitanza con il Campionato di addestramento, avrà luogo anche il 7° Campionato di pista, durante il quale i concorrenti lavoreranno con i propri cani in prove di ricerca olfattiva. Questa parte però non si svolgerà al Castellani. Ad aprire la giornata il 24 alle 16.15 sarà la cerimonia con la parata di tutti i conduttori con i loro cani accompagnati dalle note della Filarmonica "G.Verdi" di Signa. Le prove di obbedienza e di difesa sono fissate per il 25 e 26 ottobre dalle 8.30 alle 17 e per la domenica mattina. Alle 14.45, non mancherà la dimostrazione della Guardia di Finanza con cani antidroga e cash-dog prima del gran finale dedicato alle premiazioni.