Torna la tradizionale Festa del carciofo

EMPOLI"Il carciofo non è solo un contorno: è cultura, è storia, è identità". E domani anche la storica trattoria Sciabolino, in collaborazione con la rivista online Clebs.it, lo festeggia. Metti una sera a tavola un pizzico di creatività, buona cucina, la giusta compagnia; se c’è un ortaggio che sa raccontare una terra con passione, è senza dubbio il carciofo, l’ortaggio empolese per eccellenza. Ed è proprio lui il protagonista assoluto della “Festa del Carciofo“, in programma per la cena di domani col menù - dall’antipasto al dolce, tutto a base di carciofo - proposto da Fabrizio Bagni, titolare del locale. Un evento conviviale, gastronomico e dal valore simbolico, capace di unire tradizione e impegno civico. Ma la serata andrà oltre la tavola con due premiazioni speciali. I titoli di “Carciofaio del 2024“ andranno a Freddy Federico Lavezzo, frizzante voce radiofonica e instancabile animatore degli eventi locali, e al professor Leonardo Terreni, in omaggio ai cento anni dalla nascita del padre Gino Terreni, artista e partigiano. Infine, spazio alla solidarietà. Parte del ricavato della serata (5 euro sui 25 di spesa per ciascuno) sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Dopo di noi“ in memoria di Gian Paolo Dara, altro volto amato della comunità empolese, fondatore di Smart Television e Canale 50, scomparso prematuramente lo scorso dicembre. Prenotazioni allo 0571 924333.