Torna la rificolona, laboratori e sfilate

Domani viene celebrata la festa della rificolona, tradizione popolare che affonda le sue radici nel folklore toscano. Originariamente la festa segnava l’arrivo dei contadini a Firenze, per il mercato e la fiera che si tenevano in piazza Santissima Annunziata per la ricorrenza mariana, portando con sé lanterne per illuminare il cammino. Oggi è un’occasione per riscoprire la tradizione e stare insieme in allegria. L’appuntamento è per domani in vari paesi del Circondario. A Montespertoli, dalle 17, in piazza del Popolo si terrà un laboratorio creativo per i più piccoli, dove costruire la propria lanterna in carta, personalizzata. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati (prenotazione allo 0571 600228 o a [email protected]). Alle 21.30, tradizionale sfilata per le vie del centro, accompagnati dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Anche a Gambassi Terme spazio a laboratori per grandi e piccini alla Casa del Platano con cena alla Forra del Circolo Arci Nuova Resistenza (prenotazione tramite WhatsApp ai numeri 338 5623110 e 339 2641669). Poi, tutti per strada con la propria rificolona. Infine anche a Castelfiorentino nel pomeriggio il ritrovo è in piazza Gramsci per costruire le rificolone, mentre dalle 21 via alla sfilata partendo dalla chiesa di San Francesco, accompagnati dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Castelfiorentino.