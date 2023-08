Torna la Rificolona a Castelfiorentino Due Giornate: Premi ai Donatori Avis

CASTELFIORENTINO

Due giornate di festa per l’Avis Castelfiorentino saranno quelle del 7 e 8 settembre. Entrambe le iniziative sono promosse per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare sangue e plasma e per consegnare premi e riconoscimenti a tutte le persone che già hanno fatto questa scelta. Si parte giovedì 7 settembre con la “Rificolona“, un appuntamento nel solco della tradizione in cui i bambini saranno i protagonisti, sia nella realizzazione che nell’esibizione di questi suggestivi manufatti. La “Rificolona“ affonda le sue origini nelle masse rurali fiorentine, che un tempo scendevano da Bivigliano e da Vallombrosa a Firenze durante le ore notturne, illuminando il cammino con un lampioncino fai da te circondato da un involucro di carta. Il ritrovo è fissato alle 17.30 in Piazza Gramsci con i laboratori di costruzione delle rificolone, mentre in serata ci sarà la sfilata, con partenza alle 21 dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci, tra le note musicali della Filarmonica “Giuseppe Verdi”. Venerdì 8 settembre dalle 19 in poi appuntamento invece al Bar Lilith, in Piazza Cavour, per un “AperiAvis”, apericena riservato e offerto a tutti i donatori. Prenotazioni allo 0571 628032 o via whatsapp al 371 3644267. A seguire la consegna dei premi e dei riconoscimenti per 80 donatori. Inoltre domenica 24 settembre ci sarà un’apertura straordinaria del centro trasfusionale, dalle 8 alle 11.