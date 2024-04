Torna la "Cispiosa". Ma in versione slow

Un evento che fa parte della tradizione. Torna La Cispiosa. Nata nel 2019 come gara ciclo turistica per premiare l’originalità dei partecipanti con le loro biciclette stravaganti e l’abbigliamento vintage, a Fucecchio il prossimo 25 aprile si riparte. Ma stavolta in una versione slow adatta a tutti i tipi di bici e partecipanti (sconsigliate le bici da corsa moderne). La partenza sarà dal Poggio Salamartano. Alle 9,30 il via con un unico percorso di 40 km circa tra Fucecchio, Cerreto Guidi, Stabbia, Massarella (dove sarà previsto un goloso ristoro), Torre e Ponte a Cappiano. L’edizione 2024 della Cispiosa fa parte del calendario ufficiale degli eventi collaterali alla grande partenza del Tour de France da Firenze. Per partecipare alla Cispiosa non è necessaria alcuna iscrizione, è sufficiente presentarsi mezz’ora prima della partenza sul Poggio Salamartano. Per il pranzo organizzato dagli Amici del Centro Storico di Fucecchio è necessaria la prenotazione.