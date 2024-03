Tirocinio di formazione per progetti culturali Il Ministero della Cultura offre opportunità di tirocinio per 133 neolaureati fino a 29 anni nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in Toscana. Lauree magistrali richieste con votazione minima di 105. Durata sei mesi, indennità mensile di 1.000 euro. Candidature entro l'11 aprile su servizionline.cultura.gov.it.