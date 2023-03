Territorio più verde, saranno piantati 300 alberi entro l’autunno

Oltre 300 alberi verranno piantati a Fucecchio entro il prossimo autunno grazie al progetto integrato per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Si tratta di una serie di interventi per migliorare la qualità dell’aria per la popolazione urbana maggiormente esposta. Grazie alla convenzione stipulata tra il Comune o e la Regione, una concentrazione di piante verrà inserita in alcune aree specifiche del territorio. Si tratta nello specifico di tre settori urbani, ovvero la strada provinciale 11Circonvallazione di Fucecchio, via da Verrazzano e via Falcone. All’interno delle tre zone sono state individuate complessivamente 15 aree verdi dove impiantare un totale di 315 alberature. ll progetto ha un costo complessivo di 90 mila euro. "Questi sono interventi significativi – spiega il sindaco Alessio Spinelli – che hanno un impatto reale sia da un punto di vista della qualità dell’aria che sul patrimonio naturalistico del nostro territorio".