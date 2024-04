Terre avvelenate, prima udienza

Pochi giorni. Esattamente il 12 aprile. E lo scandalo Keu avrà il primo passaggio davanti al giudice. Nell’aula penale del

gup di Firenze arriveranno le posizioni di imprenditori di spicco del mondo della pelle e del cuoio del distretto di Santa Croce. Ma anche quelle di un sindaco e di un consigliere regionale del Pd. Un rosario di reati quelli che, a vario titolo, vengono contestati nell’inchiesta: associazione per delinquere finalizzata alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, corruzione in materia elettorale e di

indebita erogazione di fondi

pubblici danni della pubblica

amministrazione, falso e impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari. Il tutto per il keu e il sistema che vi ruotava intorno e lo teneva in piedi. Tra le 24 persone per le quali è

stato chiesto il rinvio a giudizio

figurano, appunto, politici locali, dirigenti delle società coinvolte, e imprenditori, alcuni dei

quali ritenuti collegati alla ‘ndrina dei Gallace di Guardavalle. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la gestione

abusiva del Keu avrebbe consentito ingenti risparmi, tagliando i costi di circa 24 milioni di euro.

C. B.