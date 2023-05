Techno System compie 40 anni Ecco i nuovi sistemi anti legionella

Dopo il primo brevetto che risale al 1982, dal 1983 Techno System progetta, produce, collauda e vende scambiatori di calore a piastre in Italia e tutto il mondo. Con gli occhi puntati all’innovazione. Basti pensare al programma anti legionella per l’eliminazione di batteri e virus presenti nelle tubazioni e nei sistemi ad accumulo che saranno illustrati alla festa per il quarantesimo anniversario e su cui l’azienda ha lavorato nell’ultimo anno. L’appuntamento per conoscerli è per venerdì prossimo alle 17 nella sede dell’azienda, in via Toscana 160 a Certaldo.

L’azienda esporta un po’ dappertutto nel mondo a partire dall’Europa, negli Stati Uniti, in America Latina, in particolare in Brasile, in Africa, Groenlandia, Asia, Australia. Portando ovunque il nome di Certaldo, la città di Boccaccio, dove è nata e dove tiene le sue radici profonde. Oggi questa grande realtà compie quarant’anni e installa oltre 2.000 scambiatori all’anno. In settori diversi: l’industria alimentare per il trattamento termico di fluidi come latte, birra e succhi di frutta. Ed ancora, acqua calda sanitaria e riscaldamento piscine, teleriscaldamento e prodotti personalizzati.

L’export è importante per questa azienda che conta un fatturato di circa 4 milioni all’anno in costante crescita negli ultimi anni e uno staff di circa 20 persone. Dopo il prototipo del primo scambiatore, il TS 500, l’azienda ha continuato a innovarsi e a espandersi in questo settore, diventando un leader riconosciuto. Insomma l’idea di Carlo Boccacci, fondatore e oggi presidente del consiglio di amministrazione, è andata lontano. E il caso ci ha messo lo zampino. Basta pensare che Carlo Boccacci da studente di ingegneria rifiutò di fare proprio un progetto di scambiatore di calore a fascio tubiero. "Nel lavoro facevamo frese e utensili per il legno – racconta - Mi sono però di nuovo imbattuto in un dépliant di scambiatori a piastre. Lavorando quindi in un settore del tutto estraneo, l’aver progettato e realizzato uno scambiatore a piastre, senza avere avuto a disposizione né presse né stampi, mi ha dato veramente la spinta per provarci".

"Lavorare con il calore, fisicamente parlando, non è alla portata di tutti e questo ha favorito e favorisce ancora oggi Techno System che si è sempre dimostrata profonda conoscitrice del problema - fa notare Boccacci - Compiamo 40 anni, la nostra è una azienda ancora giovane con uno staff quarantenne che con passione e dinamicità continua a scommettere sulla tecnologia, sull’innovazione e sulla lungimiranza che da sempre caratterizzano il nostro modo di lavorare. Quindi, 40 anni per continuare a guardare avanti". Ma torniamo all’anniversario. Nata nel 1983, i risultati non sono tardati ad arrivare. Durante la seconda partecipazione alla Fiera Internazionale di Milano del 1986 Techno System fu visitata dai numeri uno del settore ’calore’ che notarono subito le novità presentate: guarnizioni non incollate, possibilità di ottimizzare le portate nei due circuiti e le pressioni di esercizio più elevate.