TeatroStudio presenta la ’Locandiera’

VINCI

Torna ad aprirsi il sipario del teatro di Vinci, che domani pomeriggio alle 17 ospiterà l’ultimo spettacolo in concorso della rassegna “Teatro di Quarconia“, dedicata al teatro amatoriale regionale. A salire sul palco per portare in scena “La Locandiera“ di Goldoni sarà la compagnia TeatroStudio di Lucca (nella foto una scena), adattamento e regia di Roberto Birindelli con Silvia Parenti, Paola Mencarini, Laura Mugnaini, Claudio Andreotti, Francesco Cosci, Alessandro Pingitore, Valerio Marino e Vincenzo Abbruscato.

Sarà una “La Locandiera“ in versione moderna ma con i personaggi e la trama dell’originale, perché Mirandolina e la sua ribellione al potere maschile è un must senza tempo. La trama della famosa commedia in tre atti di Goldoni è infatti incentrata sulle vicende che riguardano un’attraente e astuta giovane donna (Mirandolina appunto), che possiede a Firenze una locanda ereditata da suo padre.

Domenica 3 dicembre si procederà invece con la rappresentazione fuori concorso di “Il diavolo li fa e poi li accoppia“ di Stefano Palmucci, a cura della compagnia locale I soliti ignoti... da Vinci. Infine, domenica 10 dicembre gran finale con la premiazione della compagnia vincitrice e la messa in scena di “La locanda dello Stabbiolo“ di Marconcini e Lunardi.