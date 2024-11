Teatro immortale: "Il piccolo principe" rinnova la magia

Domenica prossima il sipario del Minimal Teatro di Empoli tornerà ad aprirsi su "Dire Fara Teatrare", la rassegna teatrale dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, che vedrà salire sul palco la compagnia laziale Matuta Teatro. Dopo il successo della nuova produzione di Giallo Mare firmata da Renzo Boldrini "L’omino dei sogni e l’omino delle nuvole", che ha visto oltre 200 spettatori in sala, lo spettacolo di dopodomani sarà un classico, "Il Piccolo principe". Antoine de Saint Exupery era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. Qualche mese dopo l’apparizione del suo capolavoro, scomparve in aereo sul Mar Mediterraneo. Il suo corpo non fu mai trovato, come curiosamente accade a quello del giovane protagonista della sua storia. Un’analogia, questa, che non può non rimandare al significato profondo del romanzo. Chi è infatti il piccolo principe, il bambino che all’improvviso nel deserto, si presenta al narratore-aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, se non l’altra parte di Saint-Exupery, e per esteso l’altra parte di noi tutti? Quella della nostra infanzia che se non siamo bravi e fortunati, rischiamo di dimenticare, come di solito accade ai grandi. Due soli attori e un musicista alle prese con tutti i personaggi di una storia che non smette di commuovere bambini, adulti e ragazzi. Uno spettacolo che affronta tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia (ètà consigliata dai tre ai dieci anni). Come consuetudine, lo spettacolo si terrà alla 15.30 e in replica alle 17.30. Per informazioni e prevendita è possibile chiamare il numero di telefono 0571 81629-83758, mentre per le prenotazioni basta scrivere una mail a [email protected]. Il programma di "Dire Fare Teatrare" proseguirà domenica 10 novembre con "Brillantina" della compagnia Prometeo e domenica 17 con "Fiaba dei mari del sud" della compagnia Stilema/Teatro Glug, per concludersi domenica 24 novembre con "Trecce Rosse" di Teatro del Drago.