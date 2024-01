Vinci, aumenta la tassa di soggiorno: si paga fino a un euro in più al giorno

Empoli, 7 gennaio 2024 – Aumenta la tassa di soggiorno nelle strutture ricettive della patria di Leonardo. Le tariffe erano del resto ferme a 4 anni fa, come vedremo, e i fondi in arrivo verranno re-investiti nel miglioramento dei servizi, posto che i visitatori sono tornati a interessarsi della terra del Genio dopo anni, indubbiamente, difficili. C’è un ritocco - in media da 0,50 a 1 euro in più - rispetto a quanto era stato deciso il 10 marzo del 2020… Data, o insieme di date, che viene ricordata però per ben altro. Si era all’inizio della disastrosa "stagione" Covid che ha portato tanta sofferenza, in ogni senso. Lo scorso dicembre, la giunta Torchia ha ritenuto opportuno procedere a un incremento dell’imposta, e adesso siamo alla sua modulazione (che vale per la maggior parte delle strutture, non per tutte, e soprattutto cerca di ‘visualizzare’ anche ciò che potrà accadere come aumento del numero delle strutture medesime): hotel 5 stelle passano da 2,50 a 3,50 al giorno; hotel 4 stelle da 2 a 3 euro; hotel 3 stelle da 2 a 2,50; hotel 2 stelle da 1 a 1,50; hotel 1 stella invariati a a 1 euro al giorno. Poi: residenze turistico alberghiere da 1,50 a 2 euro; case per ferie da 0,50 a 1; affittacamere professionali da 1 a 1,50; affittacamere non professionali rimane a 0,50 (queste ultime voci possono interessare diverse persone che lavorano con i turisti).

Ancora : case vacanze da 1 a 1,50 euro; residenze d’epoca da 1 a 1,50; residence da 1 a 1,50; agriturismo da 1 a 1,50; locazioni brevi da 0,50 a 1 euro. Anche queste ultime sono voci che, vista la tipologia dell’accoglienza sul Montalbano, possono rivestire molto interesse. Invariate le attività di campeggio (1 euro). Si sa altresì che è in questo momento consistente il potenziamento dell’offerta centrata su Leonardo da Vinci, come l’incremento dell’esposizione della ricostruzione delle sue opere e il sistema della Casa Natale di Anchiano. A Firenze, le agenzie di incoming hanno ripreso a inquadrare Vinci nei loro tour quotidiani, cosa che in sé non ha a che fare coi pernottamenti, ma che lo stesso dà idea del rinnovato interesse. Che avrà, speriamo, un buon banco di prova tra poco tempo: a Pasqua.

A.C.