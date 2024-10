"Tartufesta". Il Re della tavola è protagonista

MONTAIONE

Un viaggio sensoriale tra sapori autentici e creazioni artigianali, ma anche cooking show, escursioni guidate, degustazioni e piatti esclusivi nei ristoranti locali. Con un un solo ed unico protagonista: il tartufo. Tutto questo e molto altro ancora è "Tartufesta", la mostra mercato promossa e organizzata dal Comune di Montaione - giunta alla sua 31esima edizione e presentata ieri dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e dal consigliere Enrico Sostegni che si sono detti "orgogliosi di questa eccellenza" -, che si svolgerà domani e domenica lungo le vie del borgo valdelsano. Una festa che celebra non solo il re della tavola, ma tutta l’eccellenza della produzione enogastronomica del territorio. Tra gli eventi non mancheranno TartuRé, La Via dei Sapori, il mercatino Arti & Mestieri, ma anche i cooking show che vedono rinomati chef preparare pietanze al tartufo di fronte al pubblico. E poi il CookingArtShow, durante il quale uno chef e un artista daranno vita a creazioni uniche con performance artistiche che prendono spunto dalla preparazione di una ricetta al tartufo. Si parte già domani mattina all’interno di "Aspettando Tartufesta" con l’iniziativa "Uno scoiattolo pestifero" per bambini da 4 a 8 anni alla biblioteca A Biscondola, per proseguire nel pomeriggio con la visita guidata alla Gerusalemme di San Vivaldo, la presentazione del libro "Alle parole gli occhi non bastano" di Alberto Benedetti e l’inaugurazione della mostra d’Arte Estate 2024 a cura di BorgoAlto in collaborazione con Art Gallery by Cora. Dopo cena poi ecco Open Mic, 15 artisti emergenti si alterneranno per presentare la loro performance originale.

Domenica poi dalle 10 alle 20 in piazza della Repubblica spazio alla mostra mercato del tartufo bianco e in via Ammirato e via Roma esposizione e vendita dei prodotti tipici locali. Sempre per l’intera giornata in via Filicaja ecco invece il mercato straordinario mentre un’area dedicata ai bambini sarà allestita a Villa Serena, dove alle 16 si potrà anche assistere ad una dimostrazione della cerca e cavatura del tartufo. Alle 15.30 ci sarà anche la sfilata ed esibizione della Filarmonica Donizetti con musicisti e majorette.