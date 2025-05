Taric, le agevolazioni sul piatto. Ecco come fare in base all’Isee

"In un momento complesso per le finanze pubbliche, abbiamo deciso di mantenere invariate le agevolazioni comunali sui rifiuti per le utenze domestiche e di non intervenire sulle fasce Isee". Lo ha affermato l’assessore al bilancio Francesco Desii, illustrando le agevolazioni per la Taric. Il governo con il “Bonus sociale per i rifiuti“ riconosce in automatico riduzioni del 25% per tutti i nuclei familiari con Isee fino a 15mila (che sale a 20mila in caso di nucleo familiare con quattro figli a carico).

L’amministrazione ha previsto di integrare tali risorse con uno stanziamento proprio al fine di mantenere invariate le agevolazioni previste per gli anni precedenti: per i nuclei familiari con Isee sino a 9.530 euro è prevista una riduzione del 75% su parte fissa e variabile (in aggiunta al bonus governo 25%). In caso di Isee compreso fra 9.530,01 euro e 10mila è possibile ottenere una riduzione totale su entrambe le componenti della tariffa, mentre se l’Isee ricade nella fascia compresa fra i 10000,01 e i 15mila euro si può chiedere la riduzione del 100% sulla parte variabile. In caso di nucleo familiare con quattro figli a carico, il bonus governativo è previsto per tutte e tre le fasce più basse.

Con Isee fino a 9.530 di Isee è prevista in aggiunta una riduzione del 75% su entrambe le parti della tariffa, esattamente come nel caso di Isee compreso fra 9.530,01 euro e 10mila. Se l’Isee ricade nella fascia compresa fra i 10000,01 ed i 15mila euro si può chiede la riduzione del 175% sulla parte variabile. Le famiglie interessate alle agevolazioni comunali devono presentare domanda entro il 15 settembre prossimo utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Montelupo.