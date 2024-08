L’allenatore di Ginevra Taddeucci: “Empoli si ricorda di noi solo ora. Ma se vogliono siamo pronti a tornare”

Empoli (Firenze), 10 agosto 2024 – E’ bastato un post del neo sindaco di Empoli Alessio Mantellassi per riaccendere una polemica vecchia di un anno. Il primo cittadino, sui social, si è complimentato con Ginevra Taddeucci per il bronzo conquistato nella 10 km di nuoto alle Olimpiadi, sottolineando come la campionessa, originaria di Lastra a Signa, sia “nata e crescita sportivamente nella Tnt Empoli”.

La risposta, pronta, è arrivata dall’allenatore di Taddeucci, Giovanni Pistelli. “Il nuovo sindaco di Empoli si accorge che il bronzo olimpico, l'eroe della Senna, l'unica medaglia del nuoto toscano a Parigi, è nata e cresciuta a Empoli nel TNT. Fino al giugno scorso – scrive Pistelli – la precedente Amministrazione ha fatto finta di niente, ignorando la storicità del TNT e portandola ai limiti del collasso”.

Il riferimento è a quanto accaduto un anno fa, quando a Taddeucci venne chiesto di pagare il biglietto di ingresso per allenarsi nella piscina comunale di Empoli. Una campionessa come lei ha bisogno di una corsia dedicata per lavorare molte ore al giorno praticamente per tutta la settimana, un costo che la Tnt faticava a sostenere. Tanto più che molte piscine della Toscana si dissero pronte ad accogliere gratuitamente la Taddeucci, che a quel tempo aveva appena vinto l’oro nella staffetta mista ai mondiali di Fukuoka.

Da Pistelli, però, arrivano segnali di apertura nei confronti della nuova amministrazione. “Con Ginevra – scrive – abbiamo deciso due anni fa di non tenere più in considerazione l'impianto di via delle Olimpiadi e spostarsi su piscine che ci accoglievano con il sorriso. Adesso, finita l'era tempestosa Barnini-Biuzzi, siamo pronti a rientrare con la medaglia al collo se la nuova Amministrazione dimostrerà la propria sportività. Altrimenti cambiamo casa definitivamente, ora più che mai non mancano le opportunità. Per il momento ci godiamo le meritate vacanze”.

Tommaso Carmignani