Svolta per il turismo. Aperto il nuovo sportello. E crescono anche i servizi

La cartina del centro storico è il primo strumento di accoglienza per chi arriva in città. Dai musei alle chiese, dai palazzi storici ai luoghi della memoria, passando per cinema e teatri: visitare Empoli ora è più facile. Dopo anni di vuoto, ecco il restyling ed è a 360 gradi. La mappa da illustrare e consegnare agli stranieri, è solo uno dei tasselli che vanno a colorare il nuovo ufficio turistico. Affacciato su piazza del Popolo in pieno centro storico e collocato insieme al Suev (Sportello Unico Eventi), già esistente al Museo del Vetro, ora fa un balzo in avanti. E’ pronto a crescere nei volumi e nei servizi, occupare un ampio spazio di Palazzo Leggenda accogliendo un numero sempre maggiore di visitatori in città.

L’ufficio è stato aperto ieri alla presenza di tanti curiosi, interessati a conoscere ancora meglio le proposte della città. "L’inaugurazione rappresenta un ulteriore passo importante per la nostra città che finalmente si dota di un punto informazioni turistiche - ha evidenziato l’assessora alla Cultura, Giulia Terreni - Questo sportello è un servizio indispensabile per una corretta accoglienza turistica rivolta sia ai visitatori del territorio sia a tutti e tutte coloro che sceglieranno di fare tappa a Empoli, per conoscere le nostre eccellenze culturali oppure in occasione dei grandi eventi che caratterizzano ogni stagione dell’anno. Il nuovo sportello, forte anche del Suev, va di fatto a completare gli altri strumenti di accoglienza turistica sviluppati nel corso degli ultimi cinque anni, come il nuovo sito web, la nuova cartellonistica che racconta i luoghi simbolo della città e che guida turisti e visitatori, in primis nel centro storico". Obiettivo, valorizzare Empoli rendendola più che mai una meta turistica di interesse e accessibile. Tra le ultime novità interessanti in ottica di rilancio turistico della meta empolese, il deposito bagagli in stazione, la possibilità del noleggio bici a pedalata assistita e i percorsi trekking per gli amanti della natura. L’ufficio turistico era quel che mancava in vista anche dei grandi eventi come Empoli Città del Natale, Beat Festival, Ludicomix o Leggenda Festival.

Sarà un servizio utile anche alle strutture ricettive e agli altri operatori turistici del territorio. Una chicca alla quale presto andranno ad aggiungersi, "con la conclusione del cantiere dell’ospedale vecchio - ha ricordato la sindaca Brenda Barnini - 10mila metri quadrati di spazi pronti a ospitare nuovi servizi per la popolazione, luoghi di incontro, formazione, una caffetteria - ristorante. La porzione che affaccia su via Roma, riserverà due piani per la scuola di musica, il piano terra per il museo, una ludoteca per bambini e altri hub di servizio come quelli che inauguriamo oggi. Nel segno della rigenerazione urbana, il principale vuoto del centro storico sarà leva per una rinascita della città nella sua vocazione relazionale".

Y.C.