Susanna Ceccardi (Lega): "No a direttive green rigide. E più regole sui migranti"

"Sono convinta che la Lega sarà la sorpresa di queste elezioni europee, mi aspetto un risultato sopra le aspettative. In Toscana ovunque vada sento persone che si erano disaffezionate che oggi tornano a votare Lega, mi riconoscono ovunque da Empoli a Carrara fino ad Arezzo, c’è voglia di votare Lega e di votare me", così Susanna Ceccardi lancia la sua stoccata finale in vista delle elezioni europee dell’8-9 giugno. L’europarlamentare della Lega era attesa ieri a Empoli per sostenere il candidato sindaco Simone Campinoti, ma a causa di alcuni imprevisti non ha potuto esserci di persona. Non ha mancato, però, di lanciare attraverso un messaggio il suo programma per l’Europa: "Ci concentreremo nel Parlamento europeo contro le direttive green ideologiche che hanno ucciso il tessuto imprenditoriale, artigianale e agricolo molto presente in Toscana e penalizzano l’occupazione, come i regolamenti su case green e auto elettriche. Poi vogliamo intervenire sul pacchetto immigrazione che deve essere modificato per difendere maggiormente le frontiere esterne ed evitare all’Europa nuove ondate migratorie che hanno penalizzato la convivenza civile nelle nostre città, nei quartieri e nelle periferie". Ceccardi guarda con ottimismo anche alle amministrative e ad Empoli: "Nel Fiorentino ho un ottimo riscontro su Figline Valdarno, Empoli e Castelfiorentino. Ovviamente la grande grande sfida in Toscana è Firenze. Eike Schmidt è una candidatura forte, c’è un vento di cambiamento importante, sono sicura che potrà dare una svolta a Firenze". Ad Empoli, dove per Ceccardi "il tessuto imprenditoriale risente di carenza di attenzione da parte della sinistra" l’europarlamentare lancia la sfida alla sinistra al grido "Noi ci siamo". "Con Campinoti – spiega – ho parlato più volte e sarò disponibile a portarlo in Parlamento europeo per approfondire i bandi europei a disposizione delle imprese. Questo è un territorio che merita maggiormente attenzione". In visita ieri ad Empoli per sostenere Campinoti c’era per la Lega la deputata Tiziana Nisini, vicesegretaria regionale, che condivide l’ottimismo della collega e mette sul piatto della bilancia il "buongoverno" del centrodestra con vista sulle Regionali 2025: "Rispetto al 2019 c’è un clima diverso, c’è un governo che ci accompagna eletto dal popolo".