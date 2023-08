Supermercati, sfida tra colossi. Conad pareggia i negozi Coop e sparisce Marzi&Fulignati

Empoli, 23 agosto 2023 – La sfida della grande distribuzione è ufficialmente cominciata. E se fino a ieri quello di Conad era stato un ingresso in punta di piedi – con l’apertura del negozio all’interno dell’ex cinema Cristallo – oggi lo sbarco della cooperativa in città avviene in grande stile. Il colosso della grande distribuzione ha infatti stretto un patto con uno dei marchi più importanti e conosciuti del territorio: Marzi e Fulignati.

Dal 2024, tutti i punti vendita della catena (cinque in totale, di cui tre a Empoli, uno a Sovigliana e uno a Capraia) si convertiranno a marchio Conad. Un’operazione nata nel settembre del 2022 e perfezionata lo scorso 3 agosto, un accordo con il quale la Marzi e Fulignati acquista quote della cooperativa Conad che per questa zona d’Italia ha sede a Pistoia, mentre il fulcro della distribuzione è a Montopoli. La sfida a Coop è quindi ufficialmente lanciata: nel momento in cui avverrà il passaggio, nel Comune di Empoli si avranno tanti punti vendita Conad quanti Coop, cioè quattro. I negozi Marzi e Fulignati di Ponzano, piazza del Popolo e via Zandonai assumeranno infatti un’altra denominazione e faranno pari coi supermercati Coop di via della Repubblica, via Sanzio, via Susini e via Toscoromagnola. La differenza starà quindi nelle dimensioni, se pensiamo che i punti vendita Marzi e Fulignati, come metratura, sono molto più piccoli rispetto alla concorrenza. Un gap che Conad potrebbe compensare con la realizzazione del nuovo stadio Castellani Computer Gross Arena, visto che l’altro partner commerciale dell’Empoli sembra proprio la cooperativa.

Roberto Marzi, amministratore delegato di Marzi e Fulignati (e già sponsor delle squadre femminili azzurre) non si sbilancia sull’apertura di un nuovo ipermercato, ma conferma i contenuti dell’accordo. "Sparirà il marchio, ma tutto il resto rimarrà invariato. Acquistando quote della cooperativa – dice – entreremo a far parte di Conad a tutti gli effetti, ma tra i termini del patto c’è quella libertà di movimento che ci consentirà di non snaturarci. Manterremo quindi i nostri fornitori locali, i servizi come la spesa a domicilio e quel carattere di prossimità che ci hanno sempre caratterizzato, così come manterremo tutti i dipendenti e le nostre competenze. Saremo parte dello sviluppo di Conad sul territorio e avremo dei vantaggi nell’assortimento dei prodotti, nella promozione e nel marketing".

È stata proprio la cooperativa a cercare nell’azienda nata nel 1957 da Marino Marzi e Giuseppe Fulignati come distributore all’ingrosso di dolci e liquori un appoggio per l’ingresso in città. Del gruppo non farà parte però il negozio Carrefour di piazza della Vittoria, gestito per 5 anni da Marzi e Fulignati e poi passato a un altro imprenditore.