Suoni e colori nell’oasi di Arnovecchio

EMPOLI

Abbigliamento comodo, binocolo al collo e tanta voglia di godere di una bella giornata all’aria aperta. Ecco gli ingredienti per la visita guidata di domenica prossima dalle 9 alle 11 all’oasi naturale di Arnovecchio alle porte di Empoli e intitolata "Suoni e colori: uccelli e fiori di stagione". Una visita a tema che offre l’occasione per occasione per conoscere meglio la fauna e la flora presenti. In questo periodo nella vegetazione ripariale i rami degli alberi sono animati dai canti di colorati uccelli migratori come il Rigogolo che, dopo aver passato l’inverno in Africa, ha affrontato un lungo viaggio per venire a nidificare alle nostre latitudini.

Sul lago un altro ospite coloratissimo è il Martin pescatore, arancione e blu-turchese dai toni metallici. Sotto la lente anche le fioriture primaverili di quest’area protetta, dalle specie più comuni come l’Iperico a quelle più rare ed interessanti come l’Orchidea piramidale, e le farfalle multicolori che approfittano del nettare offerto dai vari fiori. I lepidotteri, come le libellule ed altri insetti, frequentano la vegetazione spontanea ma anche le essenze del "giardino delle farfalle", allestito con piante che assicurano il nutrimento per i bruchi. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite email a [email protected].