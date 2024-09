Sulla porta scassinata una siringa

Sono trascorsi appena cinque mesi. E dopo cinque mesi (il furto precedente era avvenuto il 28 aprile), ci risiamo. I ladri hanno fatto nuovamente visita alla “Botteghina di Leandro“, l’istituzione enogastronomica di via Fucini, nella notte tra sabato e domenica, sicuramente dopo le 3.30. "Per fortuna non sono riusciti a entrare stavolta – racconta Leandro Bagni (foto) –. Hanno danneggiato la porta, ma non hanno potuto rubare niente. Mi sono fatto l’idea che siano stati disturbati da qualcuno o da qualcosa perché hanno fatto saltare quattro viti e si sono ’arresi’ all’ultima. Ho trovato il cacciavite usato per la ’spaccata’ per terra tra le schegge del legno che sono riusciti a rompere".

Ma il cacciavite non è stata l’unica cosa abbandonata. "Sono rimasto inorridito quando ho visto anche una siringa usata, proprio lì sulla soglia della porta del mio negozio – racconta il noto commerciante –. I balordi, insomma, hanno avuto anche modo di farsi una dose... lasciandomi pure il ’regalino’. Che dire? Una doppia brutta sorpresa. Stavolta almeno però ci sono ’soltanto’ i danni agli infissi che comunque non sono poca cosa. Episodi del genere sinceramente fanno passare la voglia di investire sulla città. L’altra settimana la stessa sorte è toccata a un’altra attività di zona".

Nota a margine: il cacciavite usato per il tentato furto è stato rubato poco prima da un’auto in sosta lungo la strada, scassinata evidentemente dagli stessi balordi che si sono così portati via un paio di occhiali da sole.

el.cap.