Strade più sicure: ecco il piano. Sul piatto 70mila euro di lavori

Un’operazione da circa 70mila euro complessivi, che si pone l’obiettivo di effettuare una serie di opere di adeguamento e miglioramento di alcune strade del territorio finalizzate alla messa in sicurezza delle carreggiate e dei marciapiedi a servizio del territorio comunale. E’ quel che riguarderà in particolare, nei prossimi mesi, alcuni tratti di via Dante, via Lucchesi, via Ramoni, viale Colombo, via Bertoncini e via Casablanca, con il progetto esecutivo approvato pochi giorni fa dal Comune di Fucecchio.

Le operazioni in questione, stando perlomeno a quanto si apprende dalla relazione tecnica, consistono principalmente nella demolizione di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di pavimentazioni bituminose, opere di scavo e movimento terra, sistemazione massicciate stradali, muratura di cordonati, liste e zanelle in calcestruzzo prefabbricato, formazione di massetto armato in calcestruzzo, realizzazione di fognature e canalizzazione pubblica illuminazione con corrugato, formazione di basamento per lampione e realizzazione di pozzetti e caditoie, oltre alla stesura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi interessati dall’intervento. Lo scopo è in sostanza quello di rendere più percorribili e rinnovare alcune aree specifiche del territorio, alla luce di quanto emerso dai precedenti sopralluoghi dei tecnici. E c’è già un cronoprogramma di massima: l’idea è di far sì che i lavori entrino nel vivo già entro la fine del mese, per poi concludersi entro il settembre del prossimo anno e chiudere definitivamente l’intervento nel corso del novembre successivo.