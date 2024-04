Strade da rifare. Ecco il cantiere sulla provinciale

Capitolo delicato quello della viabilità, minacciata anche sul territorio del Comune di Montaione da movimenti franosi: dal prossimo 22 aprile sono infatti previsti importanti lavori sulla strada provinciale 76. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria dal chilometro 6+500 al 9. Il cantiere su questo tratto collinare è stato messo in agenda dall’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze, titolare dell’arteria. I lavori comportano interventi di scarifica (cioè la rimozione superficiale del manto stradale), risanamento, nuova pavimentazione e segnaletica stradale. Saranno eseguiti tramite l’accordo quadro attivo sulla zona Valdelsa Empolese per una durata di circa dieci giorni lavorativi e una spesa di 470mila euro.

Considerando i giorni festivi nel mezzo, si tratterebbe di un paio di settimane. A ogni modo, - come evidenziato dalla Città Metropolitana - "sono già stati eseguiti lavori preliminari di manutenzione della rete di smaltimento delle acque piovane di quel tratto di strada dalla società ‘Avr’ in Global Service". Come detto si tratta di un intervento importante, perché talora le strade che salgono a Montaione dalla Valdelsa e dal Valdarno hanno tratti critici per movimenti franosi e avvallamenti. Ciò comporta rischi per gli automobilisti. Una cartolina certo non edificante, insomma, per uno dei comuni che attira più turisti nell’Empolese Valdelsa, grazie ai borghi e ai tanti scorci panoramici che reglano appunto le zone collinari di Montaione e delle sue frazioni.

A.C.