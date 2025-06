Il futuro di Avane al centro. Casa Cioni, al via i lavori

Prosegue il percorso di ascolto promosso dall’amministrazione comunale con “Frazioni al centro”, il tour della giunta tra le realtà del territorio. Giovedì 30 maggio è toccato ad Avane, con un incontro molto partecipato alla scuola Galilei, dove cittadini e amministratori si sono confrontati su viabilità, servizi, infrastrutture e progetti futuri, in un clima di dialogo costruttivo. Tra i temi più sentiti, la sicurezza stradale: in particolare via della Motta sarà oggetto di interventi nel 2025. L’ufficio tecnico comunale è stato incaricato di individuare eventuali restringimenti stradali per ridurre la velocità, in collaborazione con la polizia municipale.

Un’altra priorità è la trasformazione di Casa Cioni in un nuovo centro per la comunità, destinato a diventare un punto di riferimento per socialità e associazionismo. I lavori, con 400mila euro già stanziati, partiranno a giugno: prevista la pulizia dell’area e la conclusione delle opere strutturali, mentre si terranno ulteriori incontri pubblici per definire meglio le attività che ospiterà. Il “Piano frazioni e quartieri“ include inoltre una serie di interventi puntuali e programmati: lo studio sulla viabilità di via Pietro Lari (2025), la sistemazione del pallaio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (2025), manutenzioni su via Labriola e vie limitrofe (2026), nuovi giochi nell’area verde tra via Magolo e via Avane (2026), marciapiedi e parcheggi (2027-2028), il potenziamento delle fognature e la riqualificazione degli edifici Erp in via Saffi e via Manetti, anche grazie alla partecipazione a bandi Pnrr per l’efficientamento energetico. Molte le domande dei residenti su via Lari, strada stretta ma trafficata: l’ipotesi al vaglio è l’istituzione di un senso unico da via Lucchese, con uno studio anche su via Labriola. Sul fronte allagamenti, l’amministrazione ha partecipato al bando regionale Dods, per sistemi automatici di pompaggio. A questo si aggiunge uno studio affidato ad Acque e Consorzio di Bonifica per migliorare la rete fognaria in alcune aree sensibili, i cui esiti sono attesi in autunno. Il prossimo appuntamento di “Frazioni in giro” sarà giovedì 5 giugno, alla Casa del Popolo di Fontanella. L’incontro inizierà alle 21 e sarà un’altra occasione per condividere idee, criticità e proposte con la giunta comunale.